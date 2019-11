Decise le date di recupero delle prime due gare in II Categoria

La Spezia - La LND Sez. di La Spezia ha comunicato le date dei primi due recuperi delle gare del campionato di II Categoria della Spezia, Girone F, rinviate a loro tempo per l'Allerta Meteo.



ANTICA LUNI –VEZZANO 2005 del 03.11.2019

La gara a margine, non disputata per condimeteo avverse, sarè recuperata Mercoledì 13

novembre p.v. alle ore 20.30 campo “Covetta” di Avenza.



POL. MADONNETTA – SANTERENZINA del 03.11.2019

La gara a margine, non disputata per condimeteo avverse, sarè recuperata Giovedì 14 novembre

p.v. alle ore 20.30 campo “Camaiora”