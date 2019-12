Dalla Serie D il primo colpo invernale del Brugnato

Come anticipato da Calcio Spezzino i "cinghiali" chiudono per un terzino ex Fezzanese e Sestri Levante

Brugnato - Primo colpo di mercato, e che colpo, per la capolista di II Categoria Brugnato. Come anticipato da Calcio Spezzino la formazione di mister Tesconi si assicura l'esterno mancino classe '99 Raso Emanuele in arrivo dal Sestri Levante, ma la prima parte di stagione passata alla Fezzanese in Serie D con cui era sceso in campo in una sola occasione in Coppa Italia nella vittoriosa trasferta di Lavagna. Nei due precedenti campionati di Serie D disputati con la maglia dei "Corsari" Raso ha totalizzato complessivamente 35 presenze con 2 reti all'attivo.



G.L.