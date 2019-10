Dagli Amatori a 7 alla FIGC, ecco il nuovo Calcio Nave

Sarzana - Ultima formazione da prendere in analisi delle neo iscritte al prossimo campionato di II Categoria è quella del Calcio Nave. Il sodalizio della presidentessa Anna Rita Bernardelli nasce come società di solo Settore Giovanile nel 2016 con una sola squadra, quella della leva 2008. Nei tre anni di attività la società cresce con le annate 2009, 2010 e 2011 fino ad un totale di circa 70 bimbi. Nella stagione attuale, quella 2019/2020, il sodalizio ha deciso di istituire, su invito della F.I.G.C., della Spezia una Prima Squadra per partecipare al campionato di II Categoria Girone F.



L'allenatore a cui è stata affidata la squadra è mister Massimiliano Bertonati che sarà coadiuvato dal vice Nicola Ferraiuolo, dal preparatore dei portieri Luca Calcina e dal dirigente accompagnatore Riccardo Taddei.



Per la composizione della rosa mister Bertonati si è affidato a giocatori tutti in regime di svincolo e delle età più disparate. Il Calcio Nave ha infatti a disposizione, proprio nel quartiere di Nave, una struttura importante ed efficiente come il "Centro Sportivo Ravecca" con un campo a 7 in erba sintetica in cui la società organizza un campionato di calcio amatoriale con oltre una decina di squadre iscritte. Da quelle squadre sono stati "raccolti" i calciatori che vanno a comporre la rosa della Prima Squadra.



Ci sono "vecchie conoscenze" del torneo di II Categoria come gli ex Castelnovese Cuccolini ('98) e Jacopo Pietra ('89) rispettivamente portiere e difensore. Si rivede sui campi della F.I.G.C. un calciatore esperto come Gino Bucchioni, classe '70, che ricordiamo quando ancora c'era il campionato di III Categoria alla Spezia con la maglia del Golfo dei Poeti e tanti altri elementi che scopriremo via via con l'andare delle giornate e del campionato, tutti in arrivo dai tornei amatoriali. Insomma una squadra ex novo che esordirà domenica in trasferta in casa di un'altra neo nata come l'Atletico Lunezia.



Rosa Calcio Nave - Stagione 2019/2020 II Categoria Girone F



Portieri: Cuccolini ('98), Calcina ('00), Romeo ('90)



Difensori: Bragazzi ('97), Bucchioni ('70), Cornet ('98), Frati ('98), Ortelli ('90), Pietra ('89)



Centrocampisti: Antonietti ('99), Brolatti ('92), Cabano ('90), Piro ('98), Verdini ('89)



Attaccanti: Gazzotti ('98), Labate ('99), Stelitano ('98)