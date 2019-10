Coppa Toscana, passano il turno Romagnano e Atletico Podenzana

Massa Carrara - Il derby-bis se lo aggiudica l’Atletico Podenzana, dopo il successo in campionato il team di miaster Yuri Angeli si ripete, nonostante lo svantaggio, penalty siglato da Bellini , la squadra del “panigaccio” ristabilisce la parità prima del riposo con Scarpa.

Nella ripresa i giallo verdi del neo mister Roberto Neri non riescono a trovare il varco giusto, una vittoria avrebbe portato un po' di serenità invece vengono puniti dal punto di Gnoffo allo scadere che regala ai compagni il passaggio al terzo turno.

Alla “Fossa “ erano di fronte due ottime squadre, l’inizio del campionato per entrambe prime in classifica nei rispettivi gironi valeva oltre il prestigio di sicuro il buon approccio tecnico tattico. L’ha spuntata il team di Paolo Alberti andato sotto alla mezzora del primo tempo gol subito in netto fuori gioco convalidato ugualmente dal direttore di gara. Nella ripresa il Romaganno macinava tanto gioco, lavorando ai fianchi degli ospiti, dopo venti minuti di assalto Dell’Amico finalizzava un’azione corale tutta in velocità. Prima del corposo recupero i locali concedevano ben poco agli avversari mai pericoli verso la porta di Grossi sprecavano diverse occasioni per il vantaggio, ad evitare i supplementari ci pensava l’attivo attaccante Gabriele Del Sarto a portare i compagni al terzo turno con un diagonale imprendibile a portare i compagni al terzo turno, ennesima grande prova di carattere ma specialmente di gioco del club di mister Paolo Alberti.



Tabellini dei due match del pomeriggio :



Filattierese-Atl.Podenzana 1-2

Filattierse :Sordi, Martinelli, Bernieri R.,Surace, Filippi, Reburati, Pagani, Vegnuti,Bellini,Mori,Chakir(Zannoni,Bernieri F., Ceruti, Zoppi, Bellacci, Manfredi)All. Neri

Atl.Podenzana :Magnani, Chelotti, Bonini, Bertipagani, Centofanti(65’ Manassero), Viaggi, Guadagnuci, Lombardi,Scarpa, Mazzini, Gnoffo.

Arbitro : Fontanini di Viareggio

Marcatori :34’ Bellini(rig.),42’ Scarpa,85’ Gnoffo





Romagnano-Vagli 2-1

Romagnano : Grossi, Coletti, Nardini, Dell’Amico, Bevilacqua,Veralli, Canesi, Zoppi, Dela Sarto,Costa,El Bard(79’ Velazquez) (a disp. Borzoni, Cinacchi, Mannella,Lazzeri, Mulinacci, Mosti,Sparavelli)All. Alberti

Vagli : Valdrighi,Pioli,Maggi,Tolaini(63’ Bertucci), Buriani, Tognarelli ,Brugiati, Malatesta, Marigliani (46’ Angelini),Franchi(5’ Bertogli) Remaschi(81’ Marchi)(a disp. Bertini, Pancetti,Biggi) All. Biagioni

Arbitro : Ricci di Viareggio

Marcatori :32’ Malatesta, 64’ Dell’Amico, 90’+2’ Del Sarto

Note : espulso al 59’ Brugiati(V)