Coppa Toscana, passa il Romagnano

Romagnano - Va avanti il Romagano che guadagna i quarti battendo di misura il Ricortola con un gol di Bevilacqua a metà della ripresa dopo una sfida combattuta e giocata a gran ritmo dalle due compagini. L’atteso derby della Provincia si preannunciava intenso e avvincente dove le aspettative sono state ampiamente rispettate. Le due compagini che si conoscono bene avevano a disposizione differenti risultati, due per gli ospiti e uno per i locali, obiettivo raggiunto dal club di mister Paolo Alberti privo dell’esperto Nardini e del talentuoso Costa ai box per squalifica mette a referto la quarta vittoria su cinque gare disputate nella manifestazione.



La sfida del “Raffi” inizia con la costante intensità, aggressività e l’alta percentuale della gestione del gioco del Romagnano, l’imput era quello di sbloccare il match quanto prima, i nero verdi ben disposti in campo da mister Alessandro Fini chiudevano ogni varco cercando di proporsi con veloci ripartenze. Il dominio territoriale e il giro palla di Domenici & soci sfocia subito nelle occasioni di Zoppi (8’)di testa di poco alto sopra la traversa, di Giulianelli dopo aver intercettato un corto passaggio della difesa calcia debole su Murgese il pallonetto. 21’ punizione dal vertice sinistro dell’area di Zoppi ,sulla respinta di pugno di Murgese dal limuite Dell’Amico spara altissimo. Prima della mezzora i nero verdi escono dal guscio, sugli sviluppi di un angolo Pezzetti mette dentro di mano beccandosi l’ammonizione. 27’ Giulianelli lavora bene un pallone in area assist per Del Sarto da buona posizione conclusione a lato. 28’ nel ribaltamento di fronte Scarci su punizione di Sacchetti dalla trequarti si inserisce sul secondo palo calciando sopra la traversa. 31’ azione in velocità sulla corsia sinistra Perinelli-Dell’Amico per Del Sarto il diagonale rasoterra è deviato in angolo dall’ottimo Murgese. Prima del riposo sono ancora i locali alla ricerca del vantaggio con due conclusioni di Lombardini, la prima calcia clamorosamente a lato un traversone dalla destra di Di Benedtti, la seconda prova la sorpresa dal limite tirando alto. Nel secondo tempo il copione del match non cambia il lavoro ai fianchi del Romagnano si accentua, costringendo gli ospiti nella propria metà campo, su angolo di Zoppi arriva il gol del vantaggio dei locali con Bevilacqua che sotto misura incorna in rete. Il Romagnano legittima il vantaggio subito dopo con la traversa calciata da Lombardini dalla distanza, 31’ doppio rimpallo vinto da Giulianelli in area la palla si impenna, Murgese raccoglie facile. Nel finale mister Fini opera diversi cambi alla ricerca del gol-qualificazione, 34’ tiro dalla distanza di Pedrinzani a lato, 38’ girata sotto porta del neo entrato Mannucci, il rasoterra viene parato da Begotti. Nei primi minuti del corposo recupero sugli sviluppi di un calcio di punizione da fuori di Sacchetti, nel successivo mischione in area i nero verdi recriminano per un mani su tiro ravvicinato di Cola, l’azione da gol viene ignorata dal direttore di gara. Passa quindi il Romagnano ai quarti fissati per mercoledi 19 febbraio il club di Paolo Alberti affronterà a Borgo a Mozzano i lucchesi del Corsagna vittoriosi tra le mura amiche il C.s.d. Livorno 9 per 1-0.



Romagnano-Ricortola 1-0

Romagnano : Begotti, Di Benedetti, Perinelli, Dell’Amico, Bevilacqua,Veralli, Lombardini(89’ Bertoneri),Zoppi, Del sarto,Domenici(87’ El Bard),Giulianelli(79’ Benassi) ( a disp. Borzoni, Bordigoni, Lazzeri, Sparavelli, Coletti) All.Alberti

Ricortola : Murgese, Cola,Vanni, Angeloni, Gallone(78’ Michelucci) , Spallanzani, Pedrinzani(85’ Casali),Sacchetti, Antonuccio(76’ Russo), Pezzetti(85’ Pucci), Scarci(61’ Mannucci)( a disp. Ambrosini, Ricci, Stocchi) All. Fini

Arbitro : Bassetti di Lucca

Marcatori : 24’ st. Bevilacqua

Note : Ammoniti Sacchetti, Pezzetti del Ricortola, Begotti (R ) angoli 6-3 per il Romagnano, recupero 1t. -, 2t. 6’



Risultati completi degli ottavi di finale :

Acciaiolo-Tavola Calcio 3-2

Club Mezzana-Mtg.Pistoiese 1-0

Corsagna-Livorno 9 1-0

Falterona Casentino-Sancascianese 2-2(passano gli ospiti)

S.Godenzo-Club Sportivo Firenze 3-0

Savioli calcio- Fonteblanda posticipata al 22/1 ore 14,30