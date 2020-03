Coppa Toscana, oggi pomeriggio la semifinale del Romagnano

Romagnano - Il team di mister Paolo Alberti di nuovo in campo, la sconfitta di domenica a Camaiore in campionato è già stata archiviata l’inatteso scivolone che potrebbe riaprire i giochi per il vertice del torneo ,ora invece Matteo Costa & soci sono concentrati nella semifinale di coppa toscana, anche in questo contesto gara secca con supplementari, al termine della eventuale parità ad andare in finale saranno gli ospiti. Il cammino nella manifestazione regionale della attuale leader del campionato è di rilievo, vittoria nel girone iniziale inserito con l’Atletico Carrara e la Polisportiva Attuoni Avenza, nel secondo turno grande prova e successo meritato tra le mura amiche contro il Vagli. Nel turno successivo vittoria nel derby contro i cugini del Ricortola, nel quinto turno netta vittoria in casa dei lucchesi del Corsagna firmata dalla doppietta di Nicolò Lombardini. Il penultimo atto è contro i grossetani del Fonteblanda capo classifica del girone G , dove i nero verdi si presentano al “Raffi” con un biglietto da visita non male, 57 punti conquistati in virtù di 17 vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta subita alla prima giornata di ritorno in casa contro il Cinigiano, attuale terza forza del torneo. Miglior attacco con 59 centri, difesa meno battuta del campionato (solo 16 reti), cannoniere della squadra Mario Gurma con 15 sigilli stagionali. Senza dubbio grande appuntamento per l’unica rappresentante della nostra provincia, sicura la presenza nonostante la giornata lavorativa degli addetti ai lavori e sportivi per l’ennesimo evento storico del sodalizio di Romagnano



Mercoledi 4/3/2020 Semifinali di Coppa toscana

Romagnano - Fonteblanda (“Raffi” ore 15:00, Mirco Ricci di Viareggio)



L’altra semifinale è tra la Sancascianese contro l’Acciaiolo calcio , Stadio S.Casciano ore 20, °°, arbitro Giovanni Curcio di Siena.