Coppa Toscana, Romagnano conquista la finale

Romagnano - Il Romagnano accede alla finalissima contro la vincente tra la Sancascianese e Acciaiolo calcio dopo una prova sopra le righe, ottimo l’approccio degli amaranto fin dalle prime battute che non hanno dato scampo alla temibile formazione grossetana, da elogiare l’ottima organizzazione di gioco dei locali sempre in partita fino al fischio finale.

L’attesa semifinale dopo qualche minuto di fraseggio e di studio, si sblocca con il gol di Giulianelli che di testa spedisce nell’angolo alto alla destra di Di Roberto su preciso cross dal fondo di Zoppi. I grossetani rispondono con una punizione dal limite di Ottobrino conclusione che si spegne sulla barriera. Il team di Paolo Alberti continua a spingerelancio in area ospuite su indecisione tra portiere e difensore si inserisce Del Sarto che mette dentro a porta vuota il gol del 2-0. I nero verdi accusano il doppio colpo si affacciano solo alla mezzora ennesima punizione dal limite di Ottobrino che frutta solo un angolo. Dopo il doppio vantaggio i locali di Matteo Costa & soci hanno continuato a tessere ottime brame di gioco, con grande determinazione in tutte le parti del campo, soprattutto il reparto difensivo con l’ottimo filtro della mediana. La prima frazione si è chiusa con qualche accenno degli ospiti alla ricerca del gol per riaprire il match. Il secondo tempo inizia con un traversone dalla fascia sinistra di Nardini respinto dai pugni del portiere. Subito dopo è Costa a sparare sul portiere da distanza ravvicinata senza esito. Rispondono i nero verdi con un calcio di punizione sul lato sinistri di Di Chiara alto sopra la traversa. Il Romagnano si porta sul tre a zero con Costa slalom sulla fascia destra tiro a girare sul secondo palo, Nemmeno il tempo di festeggiare che gli ospiti accorciano con Gurma che anticipa il compagno Lubrano sotto porta sugli sviluppi di una traversa colpita da Botta. Il Romagnano risponde con i quarto gol del neo entrato Lombardini su calcio di punizione, il tiro centrale inganna Di Roberto per il poker. Gli ospiti si gettano all’arrembaggio con il bomber Gurma la sua incursione termina con l’assist per Falciani di testa colpisce la parte alta della traversa. Nel finale si è assistito alla gestione della partita senza soffrire piu’ di tanto, punizione degli ospiti allo scadere ancora con Ottobrino ennesima conclusione fuori porta. Al termine grande entusiasmo da parte dei giocatori, dirigenti e supporters accorsi numerosi, festa il suo staff oper il prezioso traguardo raggiunto dal club di mister Paolo Alberti con tutto il suo staff.



Tabellino



Romagnano-Fonteblanda 4-2



Romagnano : Begotti, Perinelli, Nardini(86’Coletti), Dell’Amico, Bevilacqua, Veralli, Giulianelli, Zoppi, Del Sarto(83’Canesi), Costa(57’ Lombardini) Domenici(92’ Mulinacci)( a disp.Borzoni, Lazzeri, Zebretto, Coletti, Mosti,) All. Alberti



Fonteblanda : Di Roberto, Melfi, Ricci, Picchianti(51’ Falciani), Piccheri(75’ Pastorelli), Lubrabo, Censini, Di Chiara, (55’ Lupetti)Gurma, Ottobrin0,Botta( Bromo,Marconi, Melchionda,,Fantera, All. Giallini



Arbitro : Riccidi Viare



Marcatori : 10’ Giulianelli, 16’ Del Sarto, 53’ Costa, 55’ Gurma, 66’ Lombardini, Bevilacqua (aut.)