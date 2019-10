Coppa Liguria, poker Madonnetta all'Antica Luni

La Spezia - Si completa il girone spezzino di Coppa Liguria di II Categoria con la larga vittoria della Polisportiva Madonnetta sull'Antica Luni. La squadra di Bordino si impone infatti per 1 - 4 sul quella di Duranti. Vantaggio con il rigore di Conti per i biancorossi, ma i gialloblu pareggiano con Capitani. Ancora Conti, Corvi e il rigore dell'ex Lombardi fissano il definitivo 1 - 4. Prima vittoria per il Madonnetta che sale a cinque punti in classifica in terza posizione, al momento ultima l'Antica Luni con 2 punti. Nel girone si qualifica al secondo turno la Santerenzina con 11 punti.



Risultati - Coppa Liguria II Categoria



Antica Luni - Polisportiva Madonnetta 1 - 4 (14° [Rig.] e 57° Conti, 47° Capitani, 76° Corvi, 87° [Rig.] Lombardi)



Polisportiva Madonnetta: Triglia, Organista, Alicino, Sambuchi, Olmi (dal 58° Fausti), Corvi (dal 89° Boldrini), Lombardi, De Simone, Giannini(dal 85° Bellotti), Bortoluzzi (dal 80° Caruso), Conti (dal 78° Plicanti). All. Bordino

A disp: Serban



Classifica: 11 Santerenzina, 8 Luni Calcio, 5 Polisportiva Madonnetta, 2 Antica Luni



L.G.