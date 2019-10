Coppa Liguria, pareggio tra Santerenzina e Luni Calcio

La Spezia - Finisce in parità la gara della mattina per la Coppa Liguria di II Categoria tra Luni Calcio e Santerenzina. Tutte le reti nella ripresa con il vantaggio di Ferro per gli ospiti al 68° e il pareggio in pieno recupero dei locali quando al 92° Marinari insacca su calcio piazzato. Un punto che basta alla Santerenzina per vincere il girone con una giornata di anticipato e staccare il "pass" per il secondo turno di Coppa Liguria.



Risultati - Coppa Liguria II Categoria



Luni Calcio - Santerenzina 1 - 1 (68° Ferro, 92° Marinari)



Classifica: 11 Santerenzina, 8 Luni Calcio, 2 Antica Luni, 2 Polisportiva Madonnetta



L.G.