Coppa Liguria, la Santerenzina agguanta l'Atletico Casarza

Lerici - Finisce con un pareggio all'ultimo tuffo per la Santerenzina il match di Coppa Liguria di II Categoria contro l'Atletico Casarza disputato ieri sera al "Piero Bibolini" di Falconara" di Lerici e che sanciva l'inizio della seconda fase della competizione.



Dopo appena due minuti vantaggio degli ospiti quando da azione d'angolo di Bacigalupo irrompe Muzio che tocca in rete alle spalle di Cretella. Il pareggio della Santerenzina arriva 36° con Giorgi che direttamente su calcio di punizione batte il portiere avversario con un potente rasoterra. Al 40° ospiti in inferiorità numerica per l'espulsione di Napoli che colpisce un avversario in reazione ad un precedente fallo. Squadre al riposo negli spogliatoi.



La ripresa vede la Santerenzina portarsi in vantaggio al 52° con Gerosa che ribadisce in rete una respinta di Sguotti su precedente cross di Cozzani. Passano dieci minuti ed è nuovamente parità quando una punizione di Casu viene deviata dalla barriera e spiazza Cretella per il 2 - 2. Uno due micidiale poi per gli ospiti dato che appena due giri di lancette dopo, ancora su corner, svetta Lavagnino che di testa sigla il 2 - 3. Definitivo pareggio al 94° quando sul centro rasoterra di Casoni si avventa lo Juniores Sticozzi che realizza di piattone dando fissando il 3 - 3.



Tabellino



Santerenzina Atletico Casarza Ligure 3 - 3

Marcatori: 2° Muzio (A), 36° Giorgi (S), 52° Gerosa (S), 62° Casu (A), 65° Lavagnino (A), 94° Sticozzi (S)



Note: al 40° espulso Napoli (A) per fallo di reazione



Santerenzina: Cretella, Musetti, Cozzani, Lentini, Migliano, Fresco, Orsoni, Azzarini, Casoni, Giorgi, Ferro. All. A. Rolla

A disp.: Biondo, Pardini, Landi, Venturini, Orlandi, Figoli, Gerosa, Baldassini, Sticozzi.



Atletico Casarza: Sguotti, Malatto, Anelli, Boccoli, Muzio, Noceti, Lavagnino, Napoli, Spintone, Bacigalupo, Casu.

A disp.: Filipelli, Perazzo, Picc, Rovere, Rollando, Bacherotti, Delucchi.



Arbitro: Sig. Cantini della Spezia



G.L.