Coppa Liguria, il Madonnetta in pieno recupero impatta l'Antica Luni

La Spezia - Dopo la vittoria della Santerenzina in rimonta sulla Luni Calcio questa mattina al "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici nel pomeriggio la prima giornata del girone di qualificazione della Coppa Liguria di II Categoria si completava con il match tra Polisportiva Madonnetta e Antica Luni. Finisce in pareggio con il vantaggio della squadra di Duranti ad inizio ripresa grazie a Luzzoli e il pareggio locale in pieno recupero con il solito bomber Conti.



Classifica girone: Santerenzina 3, Antica Luni 1, Polisportiva Madonnetta 1, Luni Calcio 0



Tabellino



Polisportiva Madonnetta - Antica Luni 1 - 1

Marcatori: 51° Luzzoli (A), 93° Conti (M)



Polisportiva Madonnetta (4 - 3 - 3): Triglia, Organista, Alicino, Musso (84° De Martino), Olmi (63° Martini), Lombardi (89° Tavilla), Giannini, Corvi, Bortoluzzi (55° Calzetta), Tasso (80° Plicanti), Conti. All. Bordino

A disp: Serban, Boldrini



Antica Luni: Vatteroni, Sammati, Guerrieri, Chelini (77° Pratali), Piazza (41° Fornai), Arzà, Fall Vieux (68° El Omari), Chiummiello, Franzoni, Luzzoli, Capitani (80° Bellè). All. Duranti



L.G.