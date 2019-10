Coppa Liguria, ecco come è finito il recupero Madonnetta - Santerenzina

La Spezia - Si è disputato ieri sera il recupero di Coppa Liguria di II Categoria tra la Polisportiva Madonnetta e la Santerenzina. Dopo tre vittorie consecutive in altrettante partite disputate la formazione di mister Rolla Alessandro tira un po' il freno a mano impattando contro i biancorossi di mister Bordino in una partita pirotecnica. Padroni dicasa per tre volte in vantaggio e per tre volte riacciuffati sul pari dai bianco verdi ospiti. Oltre alle sei reti anche due espulsione e, anche in questo caso, equamente divise.



Risultati - Recupero Coppa Liguria II Categoria



Polisportiva Madonnetta - Santerenzina 3 - 3 (19° Lombardi, 21° Cozzani, 43° Tasso, 48° Casoni, 49° Conti, 73° Gerosa)



Note: espulsi all'89° De Martino (M) e al 92° Giorgi (S)



Classifica: 10 Santerenzina, 7 Luni Calcio, 2 Antica Luni, 2 Polisportiva Madonnetta



L.G.