Coppa Liguria di II e III Categoria, il Framura Montaretto cede al Campi Corniglianese

Buon primo tempo della squadra di Bracco con vantaggio a firma di Cadeddu, ma nella ripresa Domi porta ai supplementari la finale. Un rigore al 120° decide la sfida. Vittoria dedicata a Marius Djerri

La Spezia - Niente da fare per il Framura Montaretto nella finalissima della Coppa Liguria di II e III Categoria. Ad aggiudicarsi il trofeo, dopo la disputa dei tempi supplementari, è il Campi Corniglianese. E dire che il Framura ha giocato un'ottimo primo tempo sfiorando per due volte il vantaggio con Delucchi e Daneri, ma trovando sempre insuperabile il portiere avversario Cavallino. Poi al 44° ecco il vantaggio della squadra di mister Bracco con Cadeddu grazie ad una conclusione in diagonale. Nella ripresa è il Campi a spingere di più e trovare il pareggio al 69° con Domi dopo un'azione personale. La sfida si sposta all'extra time e ancora Domi decide la finale proprio al 120° trasformando un calcio di rigore. Vittoria con una dedica speciale a Marius Djerri il giovane calciatore 22enne del Campi Cornigliase rimasto vittima del crollo del Ponte Morandi di Genova.



Tabellino



Campi Corniglianese - Framura Montaretto 2 - 1

Marcatori: 44° Cadeddu (F), 69° e 120° [Rig.] Domi (C)



Campi Corniglianese: Cavallino, Costantino D., Pigliacelli, Papillo, Avogadro, Bona, Rescassi (46' Costantino A.), Paugain, Domi, Martini, Barraco. All. Scuzzarello

A disp.: Antonelli, Ligato, Bellisario, Grigis, Lezziero, Mucaj, Basurto, Valle, Costantino A.



Framura Montaretto: Zito, Segattini, De Filippi, Migliorini, Bussani, Queirolo, Sassarini, Cadeddu, Delucchi, Daneri, Becci. All. Bracco

A disp.: Lagascio, Bagnasco, Rovere, Rezzano, Liberatore, Simonetti, Queirolo.



Arbitro: Sig. El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari



G.L.