La Spezia - Inizia questa sera il secondo turno in Coppa Liguria di II Categoria. Per la provincia della Spezia ancora in corsa la Santerenzina di mister Alessandro Rolla che scenderà in campo al "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici affrontando l'Atletico Casarza. Il girone a tre squadre è completato dal Cornia. In casa di vittoria questa sera i bianco verdi del presidente Pardini riposeranno la seconda giornata per poi far visita al Cornia nel terzo turno, altrimenti sarà proprio Cornia - Santerenzina la prossima gara. Gara affidata al Sig. Cantini della Spezia.



Si gioca anche in Coppa Liguria di I Categoria la gara Cogornese - Caperanese. Ad osservare interessata il Marolacquasanta che nel primo turno si è imposto per 1 - 2 al "Daneri" contro la Caperanese e aspetta poi per il terzo turno la Cogornese al "Tanca".