Coppa Liguria II Categoria, stasera giocata Cornia - Santerenzina

La Spezia - Si è giocata stasera la gara tra Cornia e Santerenzina valida per la Coppa Liguria di II e III Categoria.



Primo tempo di marca locale con il capitano del Cornia Dondero che prova spesso la conclusione dalla distanza trovando sempre pronto a difesa dei pali il giovane Evangelisti, nel complesso buona la prova della difesa di Rolla che non concede occasioni agli attaccanti locali. Due le occasioni per i biancoverdi al 32° con un colpo di testa di Figoli che esce di poco e al 39° con una conclusione di Gerosa che viene disinnescata da Coppello.



Nella ripresa al 57° ennesimo tentativo dalla distanza di Dondero con medesimo risultato: parata di Evangelisti. Al 68° ripartenza di Orsoni che entra in area e serve il rimorchio di Gerosa il cui tiro è parato da Coppello. Al 75° occasionissima ospite con Figoli che, ricevuta palla all'altezza del dischetto, calcia prontamente, ma trova Coppello bravissimo a superarsi e deviare in angolo. Al 90° clamorosa traversa colpita dallo stesso Figoli a pochi passi dal portiere avversaria. Al 94°, in pieno recupero, la beffa per la Santerenzina quando su un lungo rilancio dalla difesa irrompe Sansone che sigla il gol vittoria per i ragazzi di mister Cunero.



Tabellino



Cornia - Santerenzina 1 - 0

Marcatore: 94° Sansone



Cornia: Coppello, Consiglieri, Dar. Bacigalupo, Garbarino, Dam. Bacigalupo, Angiletta, Musante, Ruffino, Leverone, E. Dondero, Casassa. All. Cuneo

A disp.: Timossi, G. Bacigalupo, Ri. Capurro, Ro. Capurro, M. Dondero, Rondanino, Sansone



Santerenzina: Evangelisti, Pardini, Azzarini, Iardella, Venturini, Landi, Musetti, Mariotti, Figoli, Gerosa, Orsoni. All. A. Rolla

A disp.: Orlandi, Baldassini, Cozzani, Cretella, Fresco, Ferro, Biondo.