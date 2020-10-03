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Coppa Liguria II Categoria: al via Antica Luni, Olimpia e Vezzano

Coppa Liguria II Categoria: al via Antica Luni, Olimpia e Vezzano

COPPA LIGURIA 2° CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si comunica, a seguire, l’organico della manifestazione in epigrafe:



ANTICA LUNI 2009

ATLETICO CASARZA LIGURE

ATLETICO GENOVA S.R.L.

ATLETICO QUARTO

ATLETICO SAN SALVATORE

BEGATO CALCIO 2013

BOLZANETESE VIRTUS

BORGO INCROCIATI

BORGO RAPALLO 98

C.E.P.

CALIZZANO 63

CAMPO LIGURE IL BORGO

CARASCO 08

CASELLESE

CENGIO

CORNIGLIANO CALCIO

CROCEFIESCHI 2017

DAVAGNA 1979

DEGO CALCIO

DINAMO SANTIAGO

DON BOSCO

G.S. GRANAROLO

GENOVESE BOCCADASSE

GOLFO DIANESE 1923 Sq. “B”

LA RESISTENTE

LIDO SQUARE F.B.C.

MELE

MERELLO UNITED

MOCONESI FONTANABUONA 92

MURIALDO

OLIMPIA CARCARESE Sq. “B”

OLIMPIA PIANA BATTOLLA

PALLARE CALCIO

POLISPORTIVA SANREMO 2000

PONTECARREGA CALCIO

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

RAVECCA 1972

RECCO 2019

ROCCHETTESE

ROSSIGLIONESE

RUPINARO SPORT

S.LORENZO DC SANVI GENOVA

SAN GIOVANNI BATTISTA

SAN PIETRO

SANTA CECILIA

SASSELLO

SEGESTA SESTRI LEVANTE

SPORTING KETZMAJA

SPOTORNESE CALCIO

VADINO FOOTBALL CLUB

VECCHIO CASTAGNA QUARTO

VEZZANO 2005

VILLANOVESE A.S.D.

VIRTUS SANREMO CALCIO2011



Le Società partecipanti alla manifestazione con le proprie Squadre “B” dovranno fornire al Comitato Regionale Liguria ed alla Delegazione Provinciale di appartenenza, l’elenco nominativo di n. 25 calciatori tesserati che prenderanno parte alla manifestazione.



Quanto sopra entro e non oltre il giorno giovedì 08 ottobre p.v..



Composizione dei gironi:

GIRONE SPEZZINO

ANTICA LUNI
OLIMPIA PIANA BATTOLLA
VEZZANO



Girone 01

GOLFO DIANESE 1923 “B”

POLISPORTIVA SANREMO 2000

VIRTUS SANREMO CALCIO2011



Girone 02

SPOTORNESE CALCIO

VADINO FOOTBALL CLUB

VILLANOVESE A.S.D.



Girone 03

CALIZZANO 63

DEGO CALCIO

ROCCHETTESE



Girone 04

CENGIO

MURIALDO

OLIMPIA CARCARESE “B”

PALLARE CALCIO



Girone 05

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

SANTA CECILIA

SASSELLO





GIRONE 01 - 1 Giornata

POLISPORTIVA SANREMO 2000 - VIRTUS SANREMO CALCIO 2011

11/10/2020 20:00

PIAN DI POMA SANREMO VIA AURELIA



GIRONE 02 - 1 Giornata

VADINO FOOTBALL CLUB - VILLANOVESE

11/10/2020 20:00

A.RIVA ALBENGA VIALE OLIMPIA



GIRONE 03 - 1 Giornata

DEGO CALCIO - ROCCHETTESE

11/10/2020 15:00

R.PEROTTI DEGO VIA SAVONA



GIRONE 04 - 1 Giornata

OLIMPIA CARCARESE sq.B - CENGIO

11/10/2020 15:00

C.CORRENT CARCARE



GIRONE 05 - 1 Giornata

PRIAMAR 1942 LIGURIA - ASD SASSELLO

11/10/2020 15:00

F.LEVRATTO LOC.ZINOLA (SV) VIA BRILLA LOC ZINOLA

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