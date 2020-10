Coppa Liguria II Categoria: al via Antica Luni, Olimpia e Vezzano

COPPA LIGURIA 2° CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021



Si comunica, a seguire, l’organico della manifestazione in epigrafe:







ANTICA LUNI 2009



ATLETICO CASARZA LIGURE



ATLETICO GENOVA S.R.L.



ATLETICO QUARTO



ATLETICO SAN SALVATORE



BEGATO CALCIO 2013



BOLZANETESE VIRTUS



BORGO INCROCIATI



BORGO RAPALLO 98



C.E.P.



CALIZZANO 63



CAMPO LIGURE IL BORGO



CARASCO 08



CASELLESE



CENGIO



CORNIGLIANO CALCIO



CROCEFIESCHI 2017



DAVAGNA 1979



DEGO CALCIO



DINAMO SANTIAGO



DON BOSCO



G.S. GRANAROLO



GENOVESE BOCCADASSE



GOLFO DIANESE 1923 Sq. “B”



LA RESISTENTE



LIDO SQUARE F.B.C.



MELE



MERELLO UNITED



MOCONESI FONTANABUONA 92



MURIALDO



OLIMPIA CARCARESE Sq. “B”



OLIMPIA PIANA BATTOLLA



PALLARE CALCIO



POLISPORTIVA SANREMO 2000



PONTECARREGA CALCIO



PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD



RAVECCA 1972



RECCO 2019



ROCCHETTESE



ROSSIGLIONESE



RUPINARO SPORT



S.LORENZO DC SANVI GENOVA



SAN GIOVANNI BATTISTA



SAN PIETRO



SANTA CECILIA



SASSELLO



SEGESTA SESTRI LEVANTE



SPORTING KETZMAJA



SPOTORNESE CALCIO



VADINO FOOTBALL CLUB



VECCHIO CASTAGNA QUARTO



VEZZANO 2005



VILLANOVESE A.S.D.



VIRTUS SANREMO CALCIO2011







Le Società partecipanti alla manifestazione con le proprie Squadre “B” dovranno fornire al Comitato Regionale Liguria ed alla Delegazione Provinciale di appartenenza, l’elenco nominativo di n. 25 calciatori tesserati che prenderanno parte alla manifestazione.







Quanto sopra entro e non oltre il giorno giovedì 08 ottobre p.v..







Composizione dei gironi:



GIRONE SPEZZINO



ANTICA LUNI

OLIMPIA PIANA BATTOLLA

VEZZANO







Girone 01



GOLFO DIANESE 1923 “B”



POLISPORTIVA SANREMO 2000



VIRTUS SANREMO CALCIO2011







Girone 02



SPOTORNESE CALCIO



VADINO FOOTBALL CLUB



VILLANOVESE A.S.D.







Girone 03



CALIZZANO 63



DEGO CALCIO



ROCCHETTESE







Girone 04



CENGIO



MURIALDO



OLIMPIA CARCARESE “B”



PALLARE CALCIO







Girone 05



PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD



SANTA CECILIA



SASSELLO











GIRONE 01 - 1 Giornata



POLISPORTIVA SANREMO 2000 - VIRTUS SANREMO CALCIO 2011



11/10/2020 20:00



PIAN DI POMA SANREMO VIA AURELIA







GIRONE 02 - 1 Giornata



VADINO FOOTBALL CLUB - VILLANOVESE



11/10/2020 20:00



A.RIVA ALBENGA VIALE OLIMPIA







GIRONE 03 - 1 Giornata



DEGO CALCIO - ROCCHETTESE



11/10/2020 15:00



R.PEROTTI DEGO VIA SAVONA







GIRONE 04 - 1 Giornata



OLIMPIA CARCARESE sq.B - CENGIO



11/10/2020 15:00



C.CORRENT CARCARE







GIRONE 05 - 1 Giornata



PRIAMAR 1942 LIGURIA - ASD SASSELLO



11/10/2020 15:00



F.LEVRATTO LOC.ZINOLA (SV) VIA BRILLA LOC ZINOLA