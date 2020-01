Conti si scatena nell'anticipo: Madonnetta stende il Mamas

La Spezia - Sorride alla Polisportiva Madonnetta di uno straripante bomber Nicola Conti l'anticipo della X e penultima giornata di andata del campionato di II Categoria della Spezia disputata questo pomeriggio in casa del Mamas Giovani.



Il bomber biancorosso decide tutto nel primo tempo sbloccando il punteggio su rigore all'8°, raddoppiando al 24° e calando il tris al 36° portandosi così a casa il pallone del match contro i "Torelli". Tre reti che lo portano a 13 marcature stagionali, una in meno del capocannoniere del torneo Franzoni bomber dell'Antica Luni impegnata domani in casa del fanalino di coda Atletico Lunezia.



La squadra di Bordino sale quindi a quota 19 punti in classifica raggiungendo proprio i "gladiatori" di Vatteroni al terzo posto in attesa che domani si completi il decimo turno. Mamas fermo in quartultima posizione a quota 9 punti.



Tabellino



Mamas Giovani - Polisportiva Madonnetta 0 - 3

Marcatore: 8° [Rig.], 24° e 36° Conti



Mamas Giovani: Del Vecchio, Badje, Catarozzolo, Restivo, Armata, Lena, Giusti, Diatta, Diop, Tagazzart, Noman. All. Bogazzi

A disp.: Mutiu, Ferrari, Gaochor.



Polisportiva Madonnetta: Triglia, Organista (63° Martini), Sambuchi, Caruso (61° De Simone), Alicino, Giannini (61° Plicanti), Cinelli, Lombardi, Tasso (43° Olmi), Corvi, Conti (75° Bortoluzzi), All. Bordino

A disp: Serban, Boni, Friggeri, Boldrini



Classifica: 20 Brugnato, 20 Bolanese, 19 Antica Luni, 19 Polisportiva Madonnetta, 17 Santerenzina, 15 Vezzano, 15 Luni Calcio, 12 Ceparana, 9 Mamas Giovani, 6 Olimpia Piana Battolla, 4 Calcio Nave, 0 Atletico Lunezia



G.L.