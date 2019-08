Colpaccio Luni Calcio

Arriva un fantasista classe '83 che non ha bisogno di presentazioni per i suoi trascorsi in Serie D, Eccellenza e Promozione con Sarzanese, Tarros Sarzanese e Pontremolese

Luni - Gran bel colpo di mercato per la Luni Calcio della presidentessa Dell'Amico. Il diesse Vergazzola assicura a mister Gilli le prestazioni di un giocatore di talento ed esperienze come il centrocampista classe '83 Andrea Paganini (nella foto di Fabrizio Ghini ai tempi della sua militanza nella Tarros Sarzanese, ndr). Entusiasta mister Gilli che lo definisce sintetizzando al massimo la sua contentezza per averlo in rosa: "Per me è un diamante, semplicemente il 10!" Paganini nelle ultime stagioni ha militato tra Prima e Seconda Categoria della Toscana con Apuania Romagnano e Romagnano Calcio. In precedenza lo si ricorda anche in Promozione con le maglie di Lunigiana e Tarros Sarzanese e anche in Serie D ed Eccellenza con molti campionati alle spalle anche con la maglia della storica Sarzanese, oltre che con quella della Pontremolese.