Lerici - Primi movimenti ufficiali di calciomercato per la Santerenzina. A rendere noti i nuovi rinforzi per la formazione del neo mister Alessandro Rolla è il diesse Simone Arena. Come anticipato da Calcio Spezzino per la mediana del sodalizio del presidente Pardini arriva dall'Antica Luni Davide Giorgi. Per difendere i pali poi ecco il gradito ritorno di un estremo difensore esperto come Luca Biondo che nell'ultima stagione ha vinto il campionato di II Categoria con l'Arcola Garibaldina di mister Pedretti. Dal Follo San Martino il diesse porta al "Bibolini" il terzino Andrea Musetti, mentre per l'attacco è fatta con Kevin Ferro ex puntero di Polisportiva Romito e Intercomunale Beverino. Infine per il pacchetto arretrato ecco rientrare sul terreno di gioco l'ex difensore del Cadimare Lorenzo Cadente. La Santerenzina è comunque ancora al lavoro sul mercato cercando principalmente un ulteriore rinforzo per completare il proprio reparto offensivo.