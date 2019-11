Cinquina al Madonnetta, il Brugnato si gode il primo posto

Sta andando oltre le più rosee aspettative il neo nato Brugnato che, dopo la vittoria ottenuta in rimonta sulla Polisportiva Madonnetta nella giornata di ieri, si è issato a primo della classe in solitaria del campionato di II Categoria della Spezia. Queste le dichiarazioni del diesse dei "cinghiali" Walter Lunghi al termine della sfida di ieri pomeriggio.



"Pensavo che potessimo far bene, ma devo dire che stiamo andando oltre le previsioni siamo orgogliosi di questo gruppo. Il nostro presidente salesiani è molto soddisfatto come lo sono i nostri tifosi, sempre numerosi. Penso che il nostro segreto sia il gruppo e l'entusiasmo oltre che dei ragazzi tecnicamente molto validi e giovanissimi. La nostra rosa è formata per lo più da ragazzi del '98 '99 '00 e 97. Noi continuiamo a divertirci e ad affrontare partita dopo partita prendendo quello che viene. Complimenti anche a mister Tesconi per l'ottimo lavoro che sta svolgendo."