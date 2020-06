Ceparana Calcio, Francesco Leone è il nuovo mister

L' Asdc Ceparana Calcio ha comunica che l'allenatore della Prima Squadra per la stagione 2020/2021 sarà mister Leone Francesco.

"Esperienza, capacità di lavorare bene con i giovani, e ottimi valori umani sono le principali ragioni che hanno spinto la società a compiere questa scelta" come dichiara il direttore sportivo Emiliano Barabino.

Mister Leone con un passato ed esperienze significative alla guida sia di compagini lunigianesi che della provincia spezzina ha ricoperto il ruolo di allenatore di Settore Giovanile, Juniores e prima squadra, nella sua nuova avventura con i colori rossoneri del Ceparana Calcio sarà coadiuvato da Francesco Grilli apprezzato e stimato mister che sarà il primo collaboratore tecnico di Mister Francesco Leone.

Il presidente della società Diego Bancallari unitamente a tutto il consiglio direttivo augurano a mister Leone Francesco e mister Francesco Grilli un buon lavoro in una stagione, la prossima che per forza di cose sarà diversa e impegnativa per tutti.