Calciomercato, si rinforza anche la Polisportiva Madonnetta

I biancorossi di mister Currenti domani avranno una nuova pedina a disposizione per la partita contro la Luni Calcio

Santo Stefano Magra - Giornata di ufficializzazioni per le formazioni di II Categoria e anche la Polisportiva Madonnetta non fa eccezione. Arriva a vestire la maglia biancorossa il portiere classe '94 Corvi Giacomo (nella foto con il D.g. Luca Doveri, N.d.r.). "Siamo molto soddisfatti di mettere a disposizione di mister Currenti e della squadra un altro ragazzo del nostro paese e di ottime qualità" - dichiara ai microfoni di Calcio Spezzino il D.g. Luca Doveri che poi continua - "Giacomo ha deciso di aiutare la causa del Madonnetta in questo momento di difficoltà e noi non vediamo l'ora di vederlo all'opera." In carriera ha vestito le maglie di Magra Azzurri, Casano, Sarzana 1906 e Riccò Le Rondini. Il giocatore domani sarà a disposizione di mister Currenti per la partita casalinga contro il Luni Calcio di mister Lorenzetti.