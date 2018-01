Calciomercato, sei operazioni per la Luni Calcio

Alla corte di mister Lorenzetti arrivano due nuovi giocatori, mentre quattro lasciano la rosa del sodalizio lunense

Luni - Movimenti di mercato per la Luni Calcio di mister Lorenzetti che durante la sosta per le festività natalizie ha provveduto al tesseramento di un nuovo estremo difensore, anche in virtù del fatto del recente infortunio occorso al portiere Landi. Arriva a vestire la maglia "celeste" l’ex Bonascola, Marinella ed Orione Marco Pellistri in regime di svincolo in quanto fermo da una stagione e mezza. Nella sua ultima esperienza ha alzato la Coppa Provinciale di Massa Carrara di III Categoria proprio con la maglia del Bonascola. Oltre al portiere un rinforzo anche per il reparto mediano dove è stato tesserato il jolly di centrocampo Iacopi Michael, ultima squadra Sarzana Calcio.

Per due elementi in arrivo quattro lasciano la squadra di mister Lorenzetti, si tratta del portiere Atzori, del difensore Conserva e dei centrocampisti Cupini e Guerrieri.