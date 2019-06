Calciomercato, prime novità per la Luni Calcio

Luni - Riparte la programmazione in casa Luni Calcio per preparare al meglio il prossimo campionato di II Categoria della Spezia. Arrivano infatti le prime ufficializzazioni da parte del sodalizio presieduto dalla presidentessa Simona Dell’Amico. Si cambia a cominciare dal Direttore Sportivo dato l'addio, esclusivamente per motivi lavorativi, del D.s. Beggi. Al suoi posto il compito di creare il nuovo gruppo in vista della prossima stagione è stato affidato ad Alessio Vergazzola, già collaboratore della prima squadra la scorsa stagione. Subito attivo il nuovo Direttore Sportivo che ha scelto il nuovo allenatore. Scelta che è ricaduta su Gilli Simone esperto ex calciatore che ha chiuso la sua carriera agonistica lo scorso Gennaio proprio con la maglia del Luni Calcio per poi diventare collaboratore del Player - Manager Massimiliano Leccese. Nuovo allenatore anche per la formazione Juniores con l'esperto mister Enrico Musetti, che vanta anche tanti anni alla guida di formazioni giovanili in Toscana, insignito dell'incarico. Il neo diesse Vergazzola ha subito voluto enfatizzare l’importanza della sinergia tra Prima Squadra e Juniores, relazione già cominciata l’anno passato con l’inserimento nella rosa della formazione di II Categoria di diversi elementi classe 2001. Ora si inizierà a ragionare per le prime mosse di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Gilli, una rosa che dovrà molto probabilmente fare a meno del forte centrocampista con il vizio del gol Puglione.