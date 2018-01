Calciomercato, nuovo rinforzo per l´Arcola Garibaldina

Il presidente Fresta presenta il nuovo centrocampista della rosa di mister Pedretti. La capolista sonderebbe anche il mercato degli svincolati per un possibile arrivo nel reparto offensivo

Arcola - La capolista del torneo di II Categoria della Spezia torna sul mercato e si assicura uno svincolato che va a rinforzare la mediana di mister Pedretti. Si tratta di Nicola Plicanti (nella foto, N.d.r.) centrale di centrocampo dal gran fisico e d'esperienza che in II Categoria ricordiamo per le esperienze con squadre quali Santerenzina e Bolanese. "Nonostante una rosa ampia in questo momento siamo un po' in difficoltà per via di vari infortuni e problematiche lavorative" - dichiara il presidente Fresta Giuseppe in esclusiva ai microfoni di Calcio Spezzino - "Nicola è stato voluto proprio da mister Pedretti e va a colmare parzialmente queste assenze che dovremmo affrontare nel prosieguo della stagione. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo per la sua stagione in maglia granata." Non si esclude che, per via delle assenze sopra citate, possa arrivare anche un rinforzo per il reparto avanzato della capolista.