Calciomercato, nuovo portiere in casa Sarzana 1906

Per motivi lavorati Paglini ha dovuto lasciare i rossoneri e quindi il D.s. Polidori è corso prontamente ai ripari

Sarzana - Nuovo acquisto per il Sarzana 1906. Il D.s. Polidori è dovuto correre ai ripari visto che, per motivi lavorativi, l'estremo difensore Paglini non potrà probabilmente proseguire la stagione con i rossoneri. Il dirigente del sodalizio presieduto dal presidente Castagna ha così provveduto a tesserare dal mercato degli svincolati il classe '98 Recchi Alessio (nella foto mentre posa con la sua nuova maglia, N.d.r.). Cresciuto nel Ceparana dove è arrivato ad indossare la maglia da titolare in Promozione con mister Gassani in panchina, in seguito lo si ricorda per le sue esperienze in Eccellenza al Lerici Castle e al Magra Azzurri. Sarà quindi lui il portiere di mister Veronica per questo finale di stagione.