Calciomercato, nuovo acquisto per la Castelnovese

I gialloneri secondi in classifica nel campionato di II Categoria della Spezia si assicurano un difensore

Castelnuovo Magra - Si concretizza un altro innesto dal calciomercato invernale per la Castelnovese. Il sodalizio giallonero si assicura le prestazioni del difensore Matteo Orlandi prelevandolo dal Borgo Foce Magra A.F. Per il giocatore si tratta di un ritorno a Castelnuovo Magra, ma per lui si ricordano anche molte stagione al Foce Magra Ameglia (nella foto, ndr). "Voglio ringraziare il D.s. del Borgo Foce Magra Ameglia A.F. per il trasferimento" - dichiara il D.s. della Castelnovese Aldo Disanto - "Un grazie anche al D.g. Tancredi e al presidente Ambrosini per averci permesso di rinforzare la squadra in questa sessione invernale di trasferimenti."