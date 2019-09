Calciomercato, l'Olimpia Piana Battolla ha fatto 13!

Follo - Con l'ufficializzazione di mister Marino Ferrari in panchina inizia a prendere forma la nuova rosa dell'Olimpia Piana Battolla. Il diesse Eraldo Valaperti ha infatti ufficializzato tutti i nuovi acquisti. Si va dall'attaccante Dylan Sapochetti (nella foto, ndr) prelevato dalla Polisportiva Madonnetta al portiere Alessandro Cerliani in arrivo dalla Santerenzina passando per il centrale difensivo Andrea Baldi della Castelnovese, il forte difensore Davide Bastoni ex di Follo San Martino e Vezzano, l'attaccante classe '96 Mattia Basso in arrivo dalla vicina Toscana, il centrocampista classe '94 Pierpaolo Cagni svincolato, ma che in passato ha vestito anche la maglia della Tarros Sarzanese. Per l'attacco ecco anche l'ex Sarzana 1906 Salvatore Fioretto. Mercato che poi chiude con una vera e propria infornata di giovani di belle speranze delle classi 2002 e 2003. Ecco quindi Samuele Perrone ('03), Cibelli Andrea ('02), Mariani Cristian ('02), Calabretta Alex ('02), Batista Giulio ('03) e Boschi Gianni ('03). Insomma ben tredici volti nuovi per rinforzare la squadra in vista della stagione che prenderà il via ufficialmente il prossimo 20 ottobre.