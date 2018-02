Calciomercato, colpaccio per la Polisportiva Madonnetta

Raddoppiano nella rosa biancorossa i Santunione, tesserato anche Luca forte esterno classe '92. Le parole del D.g. Doveri Luca a Calcio Spezzino

Santo Stefano Magra - Torna sul mercato usufruendo delle liste per gli svincolati la Polisportiva Madonnetta fanalino di coda del torneo di II Categoria della Spezia. Il D.g. Luca Doveri piazza un colpo di quelli importanti per il proprio mister Currenti. Arriva a vestire la maglia biancorossa il fortissimo esterno Santunione Luca, fratello di Alessandro fantasista attualmente fermo ai box, ma altro punto di forza della formazione del presidente Musso. Il classe '92, fermo da un paio di stagioni, fu protagonista con la maglia del Follo San Martino vincendo il campionato di II Categoria sotto la guida di mister Bastianelli e risultando grande protagonista anche la stagione successiva nel campionato di I Categoria. "Sono molto contento che Luca abbia deciso di darci una mano, le sue qualità sono indiscusse e spero ci aiuteranno a raggiungere la salvezza" - confida ai microfoni di Calcio Spezzino proprio il D.g. biancorosso Doveri Luca che poi continua - "Stiamo vivendo una situazione paradossale avendo ben 11 giocatori fermi ai box per infortunio che si sommano agli 8 che durante la stagione ci hanno lasciato a causa di motivi personali o lavorativi. Ci prendiamo le nostre responsabilità nel dire che in estate abbiamo sicuramente sbagliato delle valutazioni, ma a questo si sono aggiunte delle situazioni veramente inaspettate che hanno influito certamente nel far sì che oggi ci troviamo nell'attuale situazione. Trovare un rimedio a questi problemi è un nostro dovere morale e l'ingaggio di Luca è un segnale in questo senso!" Il giocatore sarà già a disposizione di mister Currenti per la difficile trasferta di domenica prossima in casa dell'Antica Luni seconda in classifica.