Calciomercato, cinque innesti per il Madonnetta

Il D.g. Luca Doveri svela le mosse del calciomercato invernale del sodalizio biancorosso: due graditi ritorni e tre nuovi arrivi. C'è anche una cessione

Santo Stefano Magra - Prime mosse della sessione invernale dei trasferimenti ufficializzate anche dalla Polisportiva Madonnetta. Il sodalizio biancorosso accogli i rientri in rosa di Diego De Martino (in foto insieme al D.g. e giocatore Luca Doveri, ndr) e di Marco Musso. Insieme a questi due rientri sono ufficiali altre tre operazioni. Dal Marolacquasanta arriva con la formula del prestito il terzino Simone Giovannelli, dal Ceparana sempre con la formula del prestito ecco il centrocampista Marco Corvi, mentre per l'attacco è ufficiale l'arrivo di Francesco Fausti dall'Intercomunale Beverino. Anche una cessione con il passaggio in prestito del portiere Gigante al Vezzano. "Siamo molto soddisfatti di questa sessione di mercato." - dichiara il D.g. e giocatore Luca Doveri - "Questo dimostra come dopo un'annata maledetta si può tornare ad essere competitivi ed "appetibili" grazie al lavoro e all'organizzazione societaria. I risultati ancora non ci premiano totalmente, ma le basi sono ottime in vista del futuro. Possiamo contare infatti, oltre ad una folta e solida base di ragazzi di paese, a ragazzi che vivono il calcio con passione e dedizione. Vedo uno spogliatoio coeso ed un'ottima presenza sia al campo che fuori e questo mi rende felice perché abbraccia lo spirito e la mentalità che dovrebbe esserci in queste categorie. Con questi presupposti i risultati possono solo che migliorare quindi non mi rimane che augurare ai nuovi arrivati un grosso in bocca per questa stagione e approfitto di questo spazio concessomi per fare gli auguri di buone feste alla redazione di CDS, ai giocatori e tutti gli addetti ai lavori da parte di tutta la A.S.D. Polisportiva Madonnetta 1970."