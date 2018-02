Calciomercato, bel rinforzo per l'attacco del Sarzana 1906

Il direttore sportivo Polidori si assicura una svincolato che la scorsa stagione aveva messo a segno 7 reti in I Categoria. Il giocatore mantiene una promessa estiva vestendo la maglia dei rossoneri di Sarzana

Sarzana - Nuovo interessante colpo di mercato per il Sarzana 1906 di mister Veronica. La compagine rossonera attualmente seconda in classifica, a pari merito con il Vezzano, nel campionato di II Categoria si regala un rinforzo per il proprio attacco. Il D.s. Polidori ha infatti chiuso per l'ingaggio dell'esterno offensivo classe '96 Nicola Pieruzzini. In regime di svincolo dopo l'ultima esperienza in I Categoria con il Foce Magra Ameglia, con cui aveva messo a segno 7 reti, in passato ha vestito anche la maglia della Juniores Regionale del Marina La Portuale vincendo la classifica cannonieri realizzando ben 27 reti. "Era un colpo che avevamo in canna da un po' di tempo" - confida a Calcio Spezzino il D.s. Andrea Polidori - "lo avevo infatti già contattato questa estate, ma per motivi di studio non aveva potuto accettare in quanto impegnato in Spagna con l'Erasmus. Mi promise allora che a Gennaio, quando fosse tornato, avrebbe indossato la maglia rossonera. Beh, direi che ha mantenuto la promessa. Tutta la Società augura a Nicola una fine di campionato ricca di soddisfazioni." Sicuramente un colpo interessantissimo per il Sarzana 1906 e una freccia in più nella faretra delle possibilità offensive a disposizione di mister Veronica.