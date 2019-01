Calciomercato, ancora uno svincolato per la Castelnovese

L'attivissimo diesse Aldo D'Isanto, dopo Bordigoni, porta un'altro nuovo elemento in regime di svincolo nella rosa dei gialloneri di mister Ferrari

Castelnuovo Magra - Come dimentica in fretta la sconfitta patita di misura domenica scorsa in casa della Polisportiva Romito? Il diesse giallonero Aldo D'Isanto trova la risposta tesserando un nuovo elemento per la sua Castelnovese. Arriva nella rosa di mister Marino Ferrar il trequartista di origine albanese Klodjan Gjonaj. Il giocatore, classe '94, era attualmente in regime di svincolo, ma in passato lo si ricorda per le sue esperienze nelle fila del Vezzano, della Polisportiva Migliarina, con cui mise anche a segno 4 reti nella stagione 2013 - 2014, e della Santerenzina. Il giocatore è già a disposizione per la prossima giornata di campionato, la prima di ritorno, che vedrà la Castelnovese ospitare proprio il Vezzano tra le mura amiche del "Marchini".