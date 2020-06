Calciomercato, Orsoni torna al Ceparana

Il Ceparana inaugura il proprio calciomercato in vista della stagione 2020/2021 con il primo innesto alla rosa di mister Francesco Leone e Francesco Grilli la cui acquisizione verrà ratificata all'apertura delle liste a partire dal prossimo 1° luglio: torna a vestire la maglia rossonera il jolly di centrocampo Thomas Orsoni.



Il vice presidente Nando Capone ha presentato il centrocampista classe '93 (nella foto, ndr) che ritorna a vestire la maglia rossonera indossata già nel 2012. In carriera Orsoni ha vestito alcune maglie blasonate come quella della Sarzanese con esordio in Serie D, per poi militare in Promozione ed Eccellenza con Tarros Sarzanese e Magra Azzurri fino a spostarsi in toscana con il Filvilla, dove era stato allenato proprio da mister Leone, e la scorsa stagione al Monti.



“Voglio pubblicamente ringraziare il presidente, la proprietà e il consiglio direttivo del Ceparana Calcio per avermi dato la possibilità di ritornare a casa e indossare nuovamente la maglia della squadra del mio paese”, le prime parole di Orsoni al ritorno in rossonero.



"Siamo soddisfatti dell’arrivo di Thomas Orsoni, ottimo giocatore è ragazzo dai valori importati.", dichiara il vice presidente Nando Capone.



Orsoni potrebbe non essere il solo ex Filvilla ad arrivare alla corte di mister Leone che potrebbe presto riabbracciare in rossonero altri suoi ex giocatori ai tempi delle "Vespe".