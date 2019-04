C'è l'anticipo per Intercomunale Beverino - Castelnovese

La finale dei Play - Off di II Categoria della Spezia si disputerà al "Rino Colombo" di Beverino

La Spezia - La finale Play - Off di II Categoria tra Intercomunale Beverino e Castelnovese verrà giocata in anticipo al Sabato. Originariamente in programma per domenica 28 Aprile il match tra la squadra di Bettinotti e quella di Cozzani è infatti stato anticipato a sabato 27 Aprile alle ore 15:00 presso il "Rino Colombo" di Beverino. I bianco azzurri padroni di casa arrivano al match dopo il 4 - 1 rifilato al La Miniera in semifinale, mentre per i gialloneri di Castelnuovo Magra è bastato il successo di misura sul Vezzano per arrivare all'atto conclusivo degli spareggi promozione di II Categoria. La finale si giocherà in casa del Beverino che ha chiuso al secondo posto la stagione regolare di II Categoria della Spezia, mentre la Castelnovese si è classificata al terzo posto. In caso di parità oltre il 90° verranno disputati i tempi supplementari, in caso di ulteriore pareggio al termine dell'extra time sarà il Beverino ad aggiudicarsi la vittoria dei Play - Off in virtù del miglior piazzamento finale in campionato.