Bomber Cupini lancia la carica dei "Torelli" alla II Categoria

La Spezia - Tra le novità dell'ormai prossimo campionato di II Categoria esordirà con la propria Prima Squadra la formazione del Mamas Giovani affidata a mister Bragoni. I "Torelli" saranno un mix formato da giocatori di esperienza e giovani di belle speranze. Tra i "colpi" del sodalizio spezzino non si può non contare l'eterno bomber Leonardo Cupini, classe '81, autore di molte reti nel corso delle ultime stagioni con maglie come Monterosso, Vecchio Levanto, Levanto 2006, Vezzano (nella foto, ndr), Follo San Martino e, soprattutto, Intercomunale Beverino. Sarà lui a cui si affideranno i compagni sotto rete. Insieme a lui ecco poi il portiere Manuel Desogus, classe '93, che in passato ricordiamo per le avventure con Madonnetta, Olimpia Piana Battolla e Cadimare e che sarà affiancato alla difesa dei pali da un giovane come il classe '98 Daniele Piazza ex Juniores del Canaletto Sepor. Per la difesa ecco dall'ormai ex Don Bosco Spezia B arrivare il classe '92 Bass, ma anche il pari età Matteo Restivo. Altro elemento d'esperienza è l'attaccante classe '83 Nicotra. In difesa anche l'ex Fiumaretta Gritti e per l'attacco l'ex Albianese Lestingi. Tra i giovani il classe 2001 Maniscalco lo ricordiamo con la Juniores Nazionale della Fezzanese e la Regionale del Levanto, mentre per Panzonato si ricorda l'esperienza alla Forza e Coraggio. Ma andiamo a vedere la rosa dei "Torelli" di mister Bragoni.



Rosa Mamas Giovani - II Categoria Gir. F stagione 2019/2020



Portieri: Desogus ('93), Piazza ('98)



Difensori: Bass ('92), Catarozzolo ('96), Cuffini ('01), Gritti ('94), Lamsadeq ('97), Lena ('97), Restivo ('92)



Centrocampisti: Diatta ('99), Do Nascimento Santos ('02), Giusti ('99), Maniscalco ('01), Maramotti ('93), Mendola ('96), Miele ('00), Panzonato ('99), Russo ('99), Shala ('93)



Attaccanti: Bravo ('96), Cupini ('81), Diop ('98), Lestingi ('89), Miranti ('97), Nicotra ('83), Swen ('97)