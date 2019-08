Bolanese, dall’Eccellenza il rinforzo per la difesa

Bolano - Mattia Montefiori, giovane difensore ex Valdivara 5 Terre anche in Eccellenza ligure è il nuovo rinforzo per il pacchetto difensivo della Bolanese che, in pratica, chiude così la sessione estiva di mercato della squadra affidata quest’anno a mister Paolo Trivelloni. Il diesse Macchini, che potrebbe giusto non lasciarsi sfuggire qualche occasione dell’ultima ora, commenta così la campagna acquisti del club di Bolano: “Dopo la delusione dell’anno scorso per la mancata qualificazione ai play off sfumata all’ultima giornata con la sconfitta casalinga subita da una Santerenzina inbottita di juniores e dopo essere stati secondi dietro l’Arcola per buona parte della stagione riprendersi è stata dura, ma abbiamo deciso di voltare pagina grazie ad un allenatore nuovo. Abbiamo confermato la nostra rosa a parte un paio di defezioni per problemi lavorativi. A fronte di questo abbiamo acquistato Zoumana Balu, ex Romito, che Paolo conosce bene, poi aggregheremo anche per valutarne il reale valore Richmond Tetè. È arrivato un portiere e ora con Montefiori abbiamo sistemato anche la difesa. L’obbiettivo è indubbiamente la zona alta della classifica, direi una qualificazione ai Play - Off visto anche che la società in questi due anni ha fatto passi da gigante riuscendo a coinvolgere nuovamente tanti appassionati che prima si erano un po' distaccati.”



G.L.