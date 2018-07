Beverino, ecco l'organigramma per la nuova stagione

Il presidente Jacopo Maugeri: "Iniziamo la nuova stagione con un nuovo assetto, siamo pronti a cominciare!"

Beverino - Pronto per la nuova stagione l'Intercomunale Beverino che, dopo una campagna acquisti scoppiettante, ufficializza oggi il nuovo organigramma societario. "Incominciamo la nuova stagione con un nuovo assetto societario" - dichiara il presidente Jacopo Maugeri - "L’Intercomunale, con mio grande piacere, suscita sempre interesse e affetto da parte dei paesani, e anche da parti di ex nostri calciatori, come Manuel Ronzoni che ritorna da dirigente, con ruolo di responsabile di campo, dopo aver passato sette stagioni come calciatore, uno di quelli che iniziò l’avventura nel 2007. Ora siamo pronti per iniziare."



Organigramma Intercomunale Beverino stagione 2018/2019



Presidente: Jacopo Maugeri

Vice presidente: Diego Destri

Segretario: Simone Barbieri

Direttore Sportivo: Fabrizio Gianardi

Direttore Tecnico: Jacopo Bettinotti

Responsabile di Campo: Manuel Ronzoni

Consiglieri: Sarti Serena e Eliano Berettieri