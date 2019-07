Beverino, ecco Sabbatini e Scarafile

Beverino - Primi due colpi di mercato per l'ambizioso Intercomunale Beverino del presidente Jacopo Maugeri. I rinforzi non sono però per il neo allenatore De Biasi, ma per la dirigenza dove si insediano due "grossi calibri" come Claudio Sabbatini, che prende il ruolo di Direttore Generale, e Maurizio Scarafile neo Direttore Sportivo dei bianco azzurri. I due neo dirigenti saranno affiancanti nel loro lavoro dal neo Team Manager Jacopo Bettinotti che la scorsa stagione guidava la squadra nelle vesti di allenatore.



"Ringrazio il presidente Maugeri e il suo vice Destri per aver pensato a me per cercare di portare il Beverino nella categoria che merita." - la prima dichiarazione di Sabbatini al suo insediamento al "Rino Colombo" - "A dire la verità non sappiamo ancora in che campionato saremo la prossima stagione se II o I Categoria. Ci hanno comunicato che si dovrebbe sapere Sabato prossimo. Nonostante altri contatti con alcune società di categoria superiore ho preferito rimanere a Beverino. Come mio primo atto ufficiale dall'arrivo in bianco azzurro ho voluto contattare una persona preparata come Maurizio Scarafile per affidargli l'incarico di Direttore Sportivo e sono veramente molto felice che lui abbia accettato di far parte di questa nuova avventura."



Tocca quindi all'ex D.s. del Cadimare presentarsi: "Ringrazio il presidente Jacopo Maugeri e il vice presidente Diego Destri per la scelta e la fiducia riposta in me. Il programma che mi hanno prospettato devo dire che mi ha entusiasmato, la società vuole ripartire in un certo contesto. Io mi sono immaginato la mia esperienza al Cadimare e vorrei riuscire a fare le solite cose per il Beverino. Avendo la collaborazione di Claudio, da tanti anni nel calcio dilettantistico, sono sicuro che faremo bene assieme. Farà parte del nostro staff anche il Team Manager Jacopo Bettinotti. Siamo pronti e carichi per partire con la preparazione pre campionato che inizierà il 19 di Agosto."