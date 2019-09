Bel colpo per la mediana della Madonnetta

Santo Stefano Magra - Come anticipato da Calcio Spezzino nei propri speciali di calciomercato la Polisportiva Madonnetta mette a segno un colpo importante per il proprio reparto di centrocampo assicurandosi le prestazioni dell'ormai ex capitano del San Lazzaro Lunense Mattia Lombardi. "L'ingaggio di Mattia porta con sé un piccolo ma divertente siparietto." - dichiara il D.g. biancorosso Luca Doveri - "Quando parlai con mister Bordino la prima volta lui mi disse due cose: la prima è che si sarebbe dimesso in maniera non negoziabile se mi avesse dovuto schierare in campo più di una volta dall'inizio della stagione a dicembre. La seconda, invece, è stata la richiesta di allenare Mattia Lombardi. Ora, se sulla prima ci siamo messi a ridere anche se sono sicuro che non stava scherzando, sulla seconda ci siamo trovati completamente daccordo. La volontà del giocatore ha fatto poi il resto e di questo ne siamo veramente orgogliosi. Siamo pronti a cominciare la stagione a partire dall'esordio in coppa domani ore 15.00 al Camaiora di Santo Stefano di Magra. Forza Madonnetta!!" L'esperto mediano classe '83 nell'ultimo campionato di I Categoria ha realizzato quattro reti. In precedenza lo si ricorda per la lunga militanza nella formazione dell'Antica Luni, dove indossò anche in gialloblu i gradi di capitano, con nove reti in tre stagioni.