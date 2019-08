Vezzano Ligure - Ennesimo innesto alla rosa del Vezzano in vista della prossima stagione. Il diesse Salsano chiude la trattativa per portare in Bottagna il difensore classe '99 Matteo Costa (nella foto con il team manager Casale e mister Beccari, ndr). Il giocatore, centrale difensivo di ruolo, viene ingaggiato dal Magra Azzurri. "Auguro a Matteo le migliori fortune per la stagione che sta per iniziare" dichiara ai microfoni di Calcio Spezzino lo stesso Casale presentando il nuovo acquisto.