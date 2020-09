Amichevoli, set Filattierese al Vallizeri

Filattiera - Come è stato per i cugini della Fivizzanese sono scesi in campo per la prima uscita stagionale i giallo verdi del neo mister Augusto Secchiari, nonostante le numerose assenze i locali riescono a controllare i cugini dell’ex mister Roberto Neri. Le problematiche d’organico dei giallo verdi sotto lp’aspetto nu merico sono apparse evidenti, al team del d.s. Angelo Pagani necessitano almeno quattro pedine (due centrocampisti e altrettanti in avanti) dove pesa come un macigno l’assenza del bomber di casa Roberto Mori ancora sotto squalifica. Mister Secchiari spera di avere per l’inizio di campionato il duttile Matteo Pierami ai box per problemi fisici. Tornando alla sgambata della “Selva” dove ha regnato il caldo non sono mancate le occasioni da entrambe le parti. Iniziano gli ospiti con il nuovo acquisto Chakir che di testa manda a lato su assist di Essahraoui, risponde Jorfida che di testa spreca, subito dopo l’ispirato Ginesi per Mori che sotto misura manda fuori clamorosamente. Insistono i locali con una bella incursione del “cobra” Bellacci il suo diagonale sfiora il palo. Prima della mezzora Esposito riprende una corta respinta di Sordi e mette dentro l’1-0, la reazione allo svantaggio dei valligiani è di Zoppi su calcio di punizione dal limite manda fuori dallo specchio della porta. La Filattierese raddoppia con Jorfida che finalizza un veloce contropiede del neo entrato Seidi. Dopo due angoli consecutivi il Vallizeri accorcia le distanze con Chakir, mentre Gueye allo scadere del prima frazione si mangia il 2-2 con un diagonale che esce di poco. Nel secondo tempo gli ospiti mettono diverse forze fresche ma ad andare in gol sono i giallo verdi ancora con Esposito che di testa devia in rete su assist di Jorfida. La seconda parte della ripresa è sempre di mar/ca locale con Lombardi che pesca il sette dal limite, Mori porta a cinque le marcature dopo uno scambio con Lapo Esposito, allo scadere il neo entrato Erta chiude il conto mettendo il sigillo del sesto gol.



Filattierese-Vallizeri 6-1

Filattierese : Magnani, Bellacci, Francini, Manfredi(20’ Seidi, 72’ Lombardi), Moscatelli, Baldelli, Esposito, Surace, Jorfida, Ginesi(30’st. Erta),Mori. All. Secchiari

Vallizeri : Sordi, Ribolla, Mariani, Essahraoui, Drago, Manganelli, Toninelli, Chakir, Gueye, Zoppi(entrati Bertoni, Chianura, Lombardi, Ferrari, Peccenini, Figaroli)All. Neri

Marcatori : 28’ Esposito, 35’ Jorfida, 37’ Chakir, 5’ st. Esposito, 19’ st. Lombardi, 28’ Mori, 33’ Erta.