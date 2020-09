Amichevole, goleada della Fivizzanese sul San Vitale Candia

Massa Carrara - Interessante weekend di sgambate in vista del prossimi campionati al via nel prossimo ottobre la seconda categoria con la rispettiva coppa toscana il 20 settembre , per quanto riguarda la terza categoria la delegazione provinciale attraverso il presidente Andrea Antonioli è orientato ad iniziare per il mese di ottobre(non è esclusa una settimana di anticipo) di disputare le gare di qualificazioni della coppa provinciale.

I due match disputati in lunigiana tra le due compagini di seconda categoria opposte alle due formazioni partecipanti alla terza categoria hano offerto un buon antipasto di quello che potrà essere nella coppa di categoria e successivamente nei rispettivi campionati. Al comunale di Fivizzano il team di mister “condor” Marco Mencatelli supera con cinque gol il San Vitale Candia salito in alta lunigiana con una formazione rimaneggiata. Invece alla “Selva” di Filattiera i giallo verdi di mister Augusto Secchiari regolano i valligiani di Zeri con mezza dozzina di reti.

Fivizzano,

Al comunale i medicei alla loro prima uscita ancora in pieno rodaggio appaiono abbastanza in palla, chiudono la prima frazione di gioco con il gol di “Pilo” Tarantola dopo una ventina di minuti su respinta del portiere. Nel secondo tempo predominio dei locali in virtù anche dei numerosi cambi, sugli scudi Bertolini e Barbieri autori di una doppietta a testa, per gli ospiti con la formazione assai rimaneggiata a metà ripresa accorciavano con l’esperto Carlesi gran tiro che si insacca nel sette della porta di Malaspina, risultato legittimato da altre occasioni di Alberti ancora Barbieri e Ceragioli. Per i massesi alla terza sgambata in due settimane una battuta d’arresto solo sotto il profilo del risultato, confronto che darà al tecnico Bertelloni nuove indicazioni al suo team nonostante le numerose assenze di pedine vitali dell’organico.



Tabellino



Fivizzanese-San Vitale Candia 5-1

Fivizzanese : 1°t. Ippolito, Cardellini, Pigoni, Bertoli, Tornaboni, Lombardi , Rossini, Mencatelli Massimo, Alberti, Tarantola,Scarpa. 2° t. : Malaspina, Pigoni, Pasquali, Ceragioli, Bertoli, Tornaboni,, Duchi, Zarrelli, Giovannucci, Barbieri, Bertolini, All. Mencatelli Marco

San Vitale Candia : Lupetti(Ambrosini), Deda, Di Benedetti, Carlesi, Finelli, Fruzzetti, Albano, Della Pina (Rubino), Bongiorni (Attanasio), Contadini (Lorieri), Fellini. All. Lorieri

Marcatori : 21’ Tarantola, 47’ Bertolini, 65’ Barbieri,71’ Carlesi,75’ Bertolini, 81’ Barbieri