Alessandro Rolla è il nuovo allenatore della Santerenzina

Lerici - La stagione è terminata da poco, ma in II Categoria c'è già chi non vuole perdere tempo. La Santerenzina ha infatti già scelto la sua nuova guida tecnica in vista della prossima stagione agonistica. Il sodalizio del presidente Pardini, che ha assegnato il ruolo di Direttore Sportivo a Simone Arena, ha salutato mister Ibba e deciso di affidare la sua panchina a mister Alessandro Rolla (nella foto premiato dall'allenatore dello Spezia Calcio Marino durante le premiazioni dell'A.I.A.C. della Spezia, ndr). A rivelarlo è stato lo stesso trainer di Sarzana. "Ringrazio la società, il Presidente e soprattutto Simone Arena." - ha dichiarato l'allenatore - "Persone che da subito mi hanno colpito per il loro modo di fare, per la forte volontà che mi hanno dimostrato nel volermi a tutti i costi e per le ambizioni importanti che questa società si è messa in testa. Società vera con alle spalle un settore giovanile completo in tutte le annate e da quest'anno anche un campo stupendo dove potersi allenare e giocare. I presupposti per far bene ci sono tutti, l'obiettivo è riportare questa storica società in I Categoria, ovvio che non sarà facile perché come noi ci saranno altre società che si attrezzeranno per il salto di categoria. Cercavo stimoli nuovi e una grande sfida e qui l'ho trovata. E' un onore per me fare parte di questa famiglia." Rolla la scorsa stagione ha guidato la formazione 2003 del Colli Ortonovo chiudendo il proprio campionato con un ottimo secondo posto. In precedenza lo si ricorda in II Categoria con l'Antica Luni con cui vinse i Play - Off ottenendo la prima promozione del sodalizio del presidente Casani in I Categoria, sempre in II Categoria ha guidato la Bradia Azzurri e in Toscana il Fosdinovo. E' stato poi il vice di mister Marselli in Eccellenza con il Magra Azzurri che arrivò a disputare i Play - Off Nazionali, mentre nell'annata successiva alla guida del sodalizio di Santo Stefano Magra venne esonerato dopo poche giornate. Ora è pronto ad accettare la corte del sodalizio del presidente Francesco Pardini per cercare di riportare in alto la Santerenzina.