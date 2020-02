Vittoria e dedica per un Canaletto che vola in classifica

Beverino - Vittoria fortemente voluta e con merito conquistata quella ottenuta dal Canaletto Sepor in casa del fanalino di coda del campionato Valdivara 5 Terre. Una vittoria fortemente voluta soprattutto per poterla dedicare al compagno Leonardo Dascanio coinvolto nel tragico incidente di Albiano Magra, in cui hanno perso la vita tre giovani ragazzi, e ancora ricoverato in ospedale per le conseguenze dei traumi riportati.



Le formazioni: Solo quindici giocatori disponibili per Priano che in attacco si affida all'esperienza di Ruberto e alla freschezza di Suso ispirati da Ronconi. A difesa dei pali Pozzo, difesa giovanissima, a centrocampo capitan Belforti.

Nel Canaletto che torna in campo dopo una settimana dal rinvio con il Golfo Paradiso PRCA la novità è Domenichelli. C'è anche Mendoza con lui in attacco insieme a Marte. Assente il bomber Costa, dirottato in panchina Poli.



Cronaca: Prima emozione al 2° minuto: su piazzato dalla destra Jacopo Antonelli scodella in mezzo il pallone per Boggio che incorna centrale, facile la parata di Pozzo. Al 10° Marte triangola con Mendoza e poi spara in porta trovando la pronta risposta dell'ex portiere del Real Fieschi. Un minuto dopo angolo di Mendoza per la testa di Becci che colpisce il palo. La pressione "canarina" sfocia nel vantaggio ospite al 12° quando un'incertezza difensiva locale è punita da Mendoza che si inserisce nel giro palla sbagliato e fredda l'incolpevole Pozzo. Al 20° si vede per la prima volta il Valdivara con Suso che invita alla conclusione Ronconi il cui tiro si perde alto sopra la traversa. Al 25° ancora avanti il Canaletto con Marte che centra per l'accorrente Campagni il cui tiro al volo è deviato in tuffo da Pozzo che mette in corner. Alla mezzora invece da una rimessa lunga di Lala ecco la conclusione del solito Ronconi che termina a lato della porta di Bertagna. E' l'ultima azione di un primo tempo che ha visto protagonisti i "canarini" di Bastianelli.



Ripresa in cui Priano si gioca la carta Vanacore dopo una decina di minuti e il Valdivara si fa pericoloso al 58° quando su angolo di Ronconi è Naclerio a colpire di testa, ma mandare sul fondo. Ancora nessuna parata di rilievo da parte di Bertagna. Nel Canaletto scatta il momento di Poli. Al 63° Becci imbecca Mendoza che prova il bel pallonetto deviato in angolo da Pozzo. Dalla bandierina battuta di Poli per l'incornata vincente di Becci che raddoppia il vantaggio canarino. Poco dopo illuminante verticalizzazione dell'Alieno Poli che manda in porta Mendoza, ma Pozzo si supera e devia in angolo. Tris che si materializza comunque 120" secondo dopo: apertura di Ardovino per Marte che crossa al centro trovando pronto alla deviazione Mendoza che trova così la doppietta personale. Girandola di cambi che spezza il ritmo del gioco, poi all'86° il Valdivara costruisce una grande occasione da gol quando Degano invita alla conclusione Vanacore che si presenta solo davanti a Bertagna bravissimo a salvare il "clean sheet" della propria porta. Azione simile che si ripropone al 90° questa volta è Suso ad imbeccare Vanacore, ma è ancora super Bertagna che tira giù la saracinesca. In pieno recupero Pozzo evita il poker ospite con un grande intervento su Mendoza lanciato in solitaria verso la porta avversaria. Triplice fischio e corsa negli spogliatoi per il Canaletto per la dedica da fare al compagno Dascanio. Tre punti che permettono alla squadra di Bastianelli di salire a quota 38 in quinta posizione, a quattro lunghezze dalla capolista Forza e Coraggio, ma con una partita ancora da recuperare.



Tabellino



Valdivara 5 Terre - Canaletto Sepor 0 - 3

Marcatori: 12° e 68° Mendoza, 63° Becci



Valdivara 5 Terre: Pozzo, Bertoni, Lala, Dieli, Alcamo, Naclerio, Uras (55° Vanacore), Belforti, Ruberto (79° Degano), Ronconi, Suso. All. Priano

A disp.: Zappelli, Taddei.



Canaletto: Bertagna, Pasini, Becci, Ardovino, Boggio, Marozzi (75° Masini), Marte (85° Amalfitano), Antonelli (72° Caneri), Mendoza, Domenichelli (70° Bottegal), Campagni (60° Poli). All. Bastianelli

A disp.: Stano, Laminetti, Ambrosini, Camara.



G.L.