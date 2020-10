Vallescrivia, un caso di positività al Covid.

Facciamo seguito al nostro comunicato di venerdì scorso, per informarvi che un nostro tesserato, appartenente alla rosa della Prima squadra, è risultato positivo al coronavirus.

L’ultimo contatto avvenuto con lo staff e l’intera rosa, risale a domenica 20 settembre 2020. Nella partita valida per la seconda giornata di Coppa Italia. Il giocatore ha poi immediatamente proceduto con la quarantena preventiva, autosospendendosi da tutte le attività.



A.S.D. Vallescrivia 2018 si è subito attivata, applicando il protocollo previsto, procedendo con tutti i rilievi del caso, sia per i componenti della Prima squadra. Che per tutti gli elementi della Juniores Regionale, legate tra loro da una stretta collaborazione, applicata con allenamenti congiunti.

I primi riscontri sono fortunatamente tranquillizzanti ma siamo ancora in attesa dei risultati di alcuni ultimi test eseguiti.

Contiamo pertanto di poter riprendere l’attività della Prima squadra e della Juniores Regionale. Già a partire da lunedì prossimo.

Abbiamo prontamente avvisato la FIGC LND Liguria nella persona del Presidente Giulio Ivaldi, la Sammargheritese 1903 e l’Arenzano Football Club, nostri prossimi avversari, dell’impossibilità di dare corso all’esordio in campionato, chiedendo il rinvio di entrambe le gare.



Un caloroso abbraccio al nostro tesserato che speriamo di riavere presto al campo!

A.S.D. Vallescrivia 2018

Mirco Cirri