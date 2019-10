Valdivara 5 Terre, si è dimesso Fabio Scogamiglio

La Spezia - Il direttore generale Fabio Scognamiglio si è dimesso dopo tre anni e mezzo dal suo arrivo a Beverino. " Il percorso di crescita di una società deve passare necessariamente anche attraverso dei cambiamenti che, seppur dolorosi, mostrano la sua capacità di rinnovarsi. Lascio dopo quasi 3 anni e 1/2 un Valdivara 5 Terre che è assolutamente in grado di proseguire il fantastico percorso avuto fin qui, che non si è mai interrotto, nonostante mille vicissitudini, proprio grazie al lavoro di tantissime persone. Approfitto per ringraziare tutti coloro con cui ho condiviso questi anni, anche coloro con cui posso aver avuto degli scontri, perché fa parte della vita ed ha fatto crescere sia me che il Valdivara 5 Terre. Resterò sempre un sostenitore del Valdivara 5 Terre e sicuramente, mi metterò a disposizione per dare eventualmente una mano come consulente esterno, se ne avranno bisogno.” Queste le parole rilasciate sul sito ufficiale dall'ex direttore generale bianco azzurro. La società ha nominato immediatamente il sostituto. A ricoprire il delicato ruolo sarà Francesco Benedetti, con un passato da dirigente accompagnatore dello Spezia Calcio, mentre entra il società Gianni Basso come direttore sportivo. Ma le novità in casa bianco azzurra non sono finite. Glauco Bologna, infatti, è stato nominato direttore organizzativo del settore giovanile.