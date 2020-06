Valdivara 5 Terre, rivoluzione societaria

Beverino- Ore calde in casa Valdivara 5 Terre, si va verso una rivoluzione societaria. Dopo la rifondazione di tre anni fa, con l'addio del presidente Paolo Schiaffino e l'arrivo di Giovanni Plotegher, il club di Beverino si appresta a riorganizzare, purtroppo ancora una volta, i suoi piani finanziari, amministrativi e logistici. Secondo quanto trapela il presidente Reno Renucci, quest'ultimo subentrato lo scorso anno dopo le dimissioni di Giovanni Plotegher, a partire dal 1 luglio non sarà più alla guida del Valdivara 5 Terre, cosi come il vice presidente Luigi Di Valentino. A prendere le redini del club bianco azzurro dovrebbe essere Matteo Salsano, ex dirigente di Follo San Martino, Lerici Castle, Palleronese e Vezzano. A giorni si attende l'ufficialità da parte della società