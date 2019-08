Valdivara 5 Terre: presentato lo staff tecnico della Prima Squadra

Beverino – In occasione dell’inizio ufficiale della stagione sportiva, ieri al Rino Colombo di Beverino è stato presentato lo staff tecnico che seguirà la prima squadra in questo anno. A supporto di mister Matteo Priano ci saranno quindi Francesco Quaranta, in qualità di vice allenatore, Diego Vigna, che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico, mentre la parte atletica sarà curata dall’esperto Reno Renucci.

“Ripartiamo da uno staff tecnico di grande qualità, quindi di base c’è una grande voglia di migliorarsi e sono certo che i presupposti per far crescere questa società e questa squadra ci siamo tutti – dichiara il direttore sportivo Lorenzo Montefiori, ieri presente a bordo campo insieme al direttore generale Fabio Scognamiglio – Abbiamo passato un’estate difficile e non nego che in certi momenti sarebbe stato più facile mollare tutto, ma l’attaccamento a questi colori è stato più forte delle avversità e abbiamo trovato tutti le motivazioni per continuare a credere nel progetto Valdivara 5 Terre. Dagli errori si impara e quest’anno siamo ripartiti con una marcia in più, con tanta consapevolezza e la solita voglia di mettersi in gioco”. Poi il direttore sportivo si è soffermato sulla rosa: “Stiamo lavorando quotidianamente. Contiamo nei prossimi giorni di ufficializzare alcune operazioni in entrata”.