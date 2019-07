Valdivara 5 Terre, Scognamiglio:Siamo stanchi di questi attacchi. Priano resta"

Beverino- In merito ad un articolo apparso questa mattina sul quotidiano spezzino sulle possibili dimissioni di Matteo Priano da allenatore della formazione della Prima Squadra, l'ASD Valdivara 5 Terre con la presente si dissocia completamente. Il direttore generale Fabio Scognamiglio respinge assolutamente le voci sull'addio di Matteo Priano: “ Sono ormai mesi che parecchie malelingue si divertono a cercare di destabilizzare la nostra società, ma finora non ce l'hanno fatta e non ce la faranno, quindi se ne facciano una ragione. Per il bene del calcio spezzino, sarebbe il caso che questi personaggi pensassero ai propri programmi, più che a tentare di distruggere quelli degli altri. Ribadisco, anche a nome di tutta la società, che l'allenatore della formazione della Prima Squadra sarà Matteo Priano”.



A fronte della descritta inaccettabile situazione, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Valdivara 5 Terre, comunica che, d'ora in avanti, non tollererà più alcun comportamento strumentale e denigratorio nei propri confronti, riservandosi di appellarsi agli organi competenti per la tutela della propria immagine e dei propri diritti.