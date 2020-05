Valdivara 5 Terre, Alessandro De Biasi vicino alla panchina bianco azzurra

Beverino- A poche settimane dall’addio ufficiale di Matteo Priano, il Valdivara 5 Terre inizia a muoversi in vista della nuova stagione che dovrebbe essere nel campionato di Promozione. Il sodalizio di Beverino, che sicuramente in estate sarà protagonista di un nuovo cambio al vertice della società con l'uscita del presidente Reno Renucci, nei giorni scorsi ha iniziato a sondare il terreno con alcuni mister. Secondo le ultime indiscrezioni il candidato principale a sostituire Matteo Priano dovrebbe essere Alessandro De Biasi, ex tecnico dell’Intercomunale Beverino.